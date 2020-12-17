РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Команда «Винторез» Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) заняла III место в Кубке Чемпионов «Мосстрой» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Команда «Винторез» ЦНИИТОЧМАШ (входит в Госкорпорацию «Ростех») заняла III место в Кубке Чемпионов «Мосстрой» по футболу, который прошел в декабре в Москве в манеже «Олимп». Легионер футболистов института Даниил Евстратов признан лучшем защитником турнира», - говорится в сообщении.

В турнире приняли участие 16 лучших команд 2020 года. Футболисты ЦНИИТОЧМАШ разгромили в первой игре со счетом 7-0 НПО «Пульс»; НМИЦ Блохина уступили два мяча – 3:1 – и 1:0, в упорной борьбе выиграли у Капстройпроекта.

Со второго места «Винторез» вышел в «золотой» плей-офф, где снова с крупным счетом обыграл соперников: 7:0 и 3:0. В полуфинале проиграли со счетом 2:1. За третье место играли с командой «Космофарм» – чемпионом прошлого турнира. Выиграли 2:0 и показали один из лучших результатов в истории института.

Капитан футболистов-оружейников Павел Поздняков рассказал, что игроки команды не жалели ни себя, ни своих ног, достойно бились за победу предприятия.

«Наши футболисты в очередной раз отстояли спортивную честь института. Надеюсь, что в новом сезоне мы снова будем побеждать и доказывать всем, что спорт в ЦНИИТОЧМАШ развивается», - заключил Поздняков.