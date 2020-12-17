РИАМО – 17 дек. Российская система здравоохранения показала себя эффективнее на начальных этапах пандемии, это связано с тем, что в первые дни распространения инфекции правительству страны удалось выиграть немного времени, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Ни одна система здравоохранения в мире не оказалась готова. Но есть примеры того, как была организована работа в нашей стране. По сравнению с тем, что происходило в мире, наша система оказалась эффективнее», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что на момент начала пандемии правительство РФ выиграло время для активной подготовки к приходу инфекции, закрыв границы с Китаем.

«Мы начали разворачивать систему здравоохранения. Мы развернули 270 тысяч коечных мест. Мы построили 40 центров – 30 Минобороны построило и 10 – регионы. Это говорит о способности быстро реагировать на проблемы», - добавил президент.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

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17 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.