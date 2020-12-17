РИАМО – 17 дек. Российская система здравоохранения показала себя эффективнее на начальных этапах пандемии, это связано с тем, что в первые дни распространения инфекции правительству страны удалось выиграть немного времени, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Он добавил, что на момент начала пандемии правительство РФ выиграло время для активной подготовки к приходу инфекции, закрыв границы с Китаем.
«Мы начали разворачивать систему здравоохранения. Мы развернули 270 тысяч коечных мест. Мы построили 40 центров – 30 Минобороны построило и 10 – регионы. Это говорит о способности быстро реагировать на проблемы», - добавил президент.
В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.
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17 ДЕКАБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.
- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.
- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.
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