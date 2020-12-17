РИАМО - 17 дек. В Московской области на дежурство за сутки вышло около 970 единиц спецтехники в связи с выпадением снега, больше всего осадков выпало на западе и северо-западе области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В приоритетном порядке обрабатывали дороги с интенсивным движением, маршруты движения общественного транспорта и подъезды к социально значимым объектам.

«В ночь с 16 на 17 декабря было очищено свыше 7,3 тысячи километров и обработано противогололедными материалами более 10,8 тысячи километров областных дорог», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Всего в работах были задействованы 983 дорожных рабочих и 968 единиц специализированной техники.

В период с 17 по 23 декабря на территории Московской области будет облачно, ожидается мокрый снег, возможно образование гололедицы. Ветер переменных направлений от 2 до 10 метров в секунду.