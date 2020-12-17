РИАМО - 17 дек. В столице за последние сутки госпитализировали 1756 пациентов с диагностированным коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.

«На ИВЛ в больницах города находится 474 человека», — говорится в сообщении.

За сутки в городе подтвердили еще 6711 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

12,2% среди заболевших — дети, 42,1% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% — от 46 до 65 лет, еще 11,5% — от 66 до 79 лет. Еще 3,9% среди заболевших — люди старше 80 лет.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

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Текстовая трансляция

17 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.