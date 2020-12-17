РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Волонтеры подмосковного Подольска раздали мандарины посетителям ТЦ и напомнили о масочном режиме в рамках акции «Здоровью праздник не помеха», сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Борьба против коронавируса продолжается. 16 декабря активисты местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» совместно с волонтерами Волонтерского центра округа провели акцию «Здоровью праздник не помеха» в ТЦ «Центральный». Дед Мороз и Снегурочка угощали всех мандаринами и напоминали о важности соблюдения масочного режима и поддержании своего иммунитета», - говорится в сообщении.

Цель мероприятия - в преддверии новогодних праздников напомнить жителям о действующем в регионе масочном режиме и необходимости использования средств индивидуальной защиты в общественных местах.