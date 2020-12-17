РИАМО - 17 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил единение народа, которое продемонстрировали россияне в сложных условиях пандемии.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.​​

«В этих достаточно сложных условиях мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности— единение народа при какой бы то ни было угрозе», - сказал президент во время большой пресс-конференции.

Путин обратил внимание на работу волонтеров и медиков, которым еще раз выразил благодарность. Также глава государства отметил состояние всего общества, нацеленного на помощь и поддержку ближнего своего, поддержку тех людей. которые нуждаются в помощи.

По словам национального лидера, это является определяющим и решающим для страны.