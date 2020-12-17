РИАМО - 17 дек. Президент России Владимир Путин отметил, что в начале следующего года в стране будут уже миллионы доз вакцины от коронавируса, работа в этом направлении будет наращиваться.

При этом глава государства подчеркнул, что пока в стране не хватает оборудования для производства нужного количества вакцин.

Национальный лидер подчеркнул, что от гриппа прививки сделаны уже порядка 70 миллионам человек — это крупномасштабная вакцинация по всей стране, к которой нужно стремиться и в случаев с Covid-19.

«Вот, что нам нужно делать и в случаев борьбы с коронавирусной инфекцией. Но для того, чтобы произвести эту вакцину, нужны соответствующие заводы, предприятия, оборудование. Это будет наращиваться. Исхожу из того, что все планы в этом смысле будут исполнены. В следующем году, уже в начале, у нас уже будут миллионы доз вакцины», - сказал Путин на большой пресс-конференции.​

Национальный лидер отметил, что объемы будут увеличиваться.

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17 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.