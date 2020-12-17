РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. Мытищинское управление ЗАГС будет работать в новогодние праздники, сообщается на сайте администрации горокруга.

«3, 4, 5, 6 января 2021 года прием населения производится исключительно по заявлениям, поданным посредством Единого портала государственных услуг, по предварительной записи по телефону горячей линии, за исключением государственной регистрации рождения, смерти. Режим работы: с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

Выходные дни: 1, 2, 7, 8 января 2021 года. Телефон горячей линии: 8 (495) 581-63-65.