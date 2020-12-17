РИАМО - 17 дек. Прибыль банковского сектора в 2020 году составила 1,3 триллиона рублей, это говорит об устойчивости финансовой системы, сообщил президент России Владимир Путин.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

«Банковский сектор у нас в весьма удовлетворительном состоянии. Прибыль банков оценивается примерно в этом году в 1,3 триллиона рублей, и это говорит об устойчивости финсистемы», - сказал Путин.

Ранее Центробанк объявил о намерении расширить свои функции и подключиться к проверкам клиентов банков на риски обналичивания или отмывания денег. Для проведения проверок совместно с кредитными организациями будет создана единая платформа ЗСК или KYC, которая позволит распределить клиентов банков, исходя из их благонадежности, по зонам риска.