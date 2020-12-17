РИАМО - 17 дек. Президент России Владимир Путин пока не привился от коронавируса, потому что, согласно рекомендациям специалистов, поступаемая вакцина от Covid-19 не предусмотрена для возраста главы государства.

«Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что по рекомендациям специалистов между различными прививками должно пройти время.

«Некоторые говорят, что разница должна быть в две недели, некоторые — что в четыре», - заключил президент.

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17 ДЕКАБРЯ

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