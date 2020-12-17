РИАМО - 17 дек. По итогам 2020 года рост производства сельского хозяйства может составить 2%, сообщил президент России Владимир Путин.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

«Производство сельского хозяйства традиционно у нас за последние годы в хорошей зоне. На данный момент плюс 1,8%. <…> По году может быть увеличение до 2%. Надеюсь, что так и будет», - сказал Путин.

Ранее исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский сообщал, что в Московской области сбор тепличных овощей может увеличиться до 100 тысяч тонн по итогам текущего года. Кроме того, аграрии в регионе получили около 6 миллиардов рублей от правительства Московской области в качестве поддержки.

За 11 месяцев текущего года Московская область продала на экспорт сельхозпродукцию на 967,6 миллиона долларов.