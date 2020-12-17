РИАМО - 17 дек. С 21 декабря записаться на вакцинацию смогут работники промышленности, транспорта и СМИ, на данный момент от Covid-19 привились 15 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

«Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По информации столичного оперштаба, за последние сутки в столице вылечили еще 5777 пациентов с диагностированным коронавирусом.

Сейчас на прививку от коронавируса могут записаться медики, сотрудники образовательных организаций, городских соцслужб, работники сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет. Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.

Новая вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.​

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Текстовая трансляция

17 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.