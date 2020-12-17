РИАМО – 17 дек. Уходящий год нельзя назвать ни плохим, ни хорошим, в каждом году есть как плюсы, так и минусы, в то же время пандемия, которая пришла в 2020-м, повлияла на жизнь на всей планете, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

«Это (оценка 2020 года - ред.) как погода. Она бывает плохая или хорошая? Погода – она и есть погода. Так и год. Есть и плюсы, и минусы. Как в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, которая всех беспокоит. Это пандемия коронавирусной инфекции», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что коронавирус повлиял на жизнь на всей планете. По данным ВОЗ, с этой проблемой столкнулось около 70 миллионов человек.​

Путин: пандемия наложила отпечаток на все стороны жизни>>