РИАМО - 17 дек. Около 70% бюджета РФ формируется не за счет нефтегазовой отрасли, Россия слезка с нефтегазовой иглы, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Хотел бы обратить внимание, что 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых долларов», — сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что Россия слезла с нефтегазовой иглы и не является бензоколонкой.

«Хотя зависимость еще большая, и мы это должны иметь в виду», - добавил Путин.

По его словам, хорошим обстоятельством является положительное сальдо торгового баланса.

«У нас государственный долг 70 миллиардов в долларовом эквиваленте», - отметил глава государства.​