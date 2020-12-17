РИАМО - 17 дек. Президент РФ Владимир Путин отметил, что 2020 год связан с крупными мероприятиями общенационального характера, в частности с празднованием 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.
«Несмотря ни на какие сложности, связанные с пандемией, мы достойно его отметили. И Парад Победы состоялся на Красной площади», - сказал Путин во время большой пресс-конференции.
Он также отметил, что проведение шествия Бессмертного полка, которое в этом году организовали в онлайн-формате.
По словам национального лидера, все это позитивные моменты.
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17 ДЕКАБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.
- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.
- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.
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