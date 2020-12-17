РИАМО - 17 дек. Пожелания жителей РФ и общение с ними являются главной ценностью, сообщил президент России Владимир Путин в четверг.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

«Для меня мероприятие подобного рода не является формальным, я придаю им (таким мероприятиям – ред.) огромное значение. <...> Нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами РФ, нет ничего более ценного, чтобы услышать их мнения о том, как и чем живем. И пожелания, что нужно сделать, чтобы жить лучше», - сказал Путин.

Он отметил, что такие мероприятия позволяют узнать об имеющихся проблемах и решить их.