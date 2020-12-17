РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 дек. Движение от Белых Столбов до Каширского шоссе на участке трассы А-107 в Домодедове будет перекрыто до 25 декабря, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с сокращением сроков запуска движения на 1 и 4 участках ЦКАД, которые проходят по территории Домодедова, собственник дороги (ФКУ «Автомагистраль») и заказчик строительства ЦКАД (ГК «Автодор») приняли решение перекрыть движение от Белых столбов до Каширского шоссе (участок трассы А-107 – «Бетонка») до 25 декабря для выполнения необходимых работ для запуска рабочего движения на ЦКАД», - говорится в сообщении.

Водителей просят выбирать пути объезда.