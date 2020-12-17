РИАМО - 17 дек. Состоялась научно-практическая онлайн-конференция «Принцип единства публичной власти и его реализация в условиях обычного и чрезвычайных режимов управления», на мероприятии обсуждались проблемы совершенствования деятельности публичной власти в условиях пандемии Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы центра исследований проблем территориального управления и самоуправления Московского государственного областного университета.

Мероприятие прошло в центре центре исследований проблем территориального управления и самоуправления МГОУ при участии представителей Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (ИЗиСП), Московской государственной юридической академии (МГЮА), Российского Университета дружбы народов (РУДН), Самарского национального исследовательского университета, а также органов и организаций межмуниципального сотрудничества.

«Участникам конференции был представлен посвященный указанной теме ежегодный научный доклад Центра исследований проблем территориального управления и самоуправления МГОУ. В рамках дискуссии по нему были обсуждены конституционные новеллы 2020 года и возможные пути их практической реализации», - говорится в сообщении.

Постоянный представитель губернатора Московской области в Московской областной думе Александр Горбылев выступил с приветственным словом и отметил, что этот год проходит под знаком двух событий, определяющих состояние отечественной социально-правовой реальности.

«Во-первых, это внесение в Конституцию изменений, посвященных наиболее актуальным с точки зрения социального управления вопросам организации и функционирования системы публичной власти, принцип единства которой теперь официально закреплен в тексте важнейшего правового акта нашей страны», - сказал Горбылев.

Вторым определяющим событием он назвал пандемию коронавируса, которая привела к введению практически во всех странах мира тех или иных чрезвычайных режимов управления.

«А публичная власть защищает общество от угроз путем надлежащего осуществления функций социального управления. И здесь нужно отметить, что едва ли не самым сложным вопросом современности является вопрос о том, какой именно порядок управления в современном мире способен на практике проявить наибольшую эффективность», - сказал Горбылев.

По его словам, государственно-правовые системы многих стран мира на сегодняшний день стремятся оперативно определить контуры и формы антикризисного режима, который бы справился с такой угрозой. Целью конференции он назвал обмен опытом и мнениями.

В докладе директора Центра исследований проблем территориального управления и самоуправления МГОУ В.В. Балытникова было отмечено, что пандемия не только выявила неготовность человечества к типичным для его истории угрозам, но и разрушила внешне уютную, но на деле ирреальную среду жизни населения большинства стран мира.

Согласно докладу, коронавирусу успешно противостояли страны, в которых удалось быстро обеспечить хорошую координацию всех звеньев управления, единую политику всех уровней власти, и в особенности – надлежащее информирование граждан и организацию их жизни и деятельности, основанную на воспитании членов общества в качестве сознательных и ответственных граждан.

Подобная система гражданского воспитания должна быть воссоздана и в нашей стране с использованием самых современных технологий.

Заведующий кафедрой муниципального права Юридического института РУДН, и.о. заведующего кафедрой конституционного и муниципального права МГОУ профессор Л.Т. Чихладзе отметил важность правильной интерпретации положений о вхождении органов местного самоуправления в единую систему публичной власти и необходимости обеспечения сбалансированности всех ее ветвей и уровней.

Заведующая кафедрой конституционного и муниципального права МГЮА профессор В.В. Комарова в своем выступлении рассказала о модификации территориальных пределов осуществления публичной власти в современной России.

Заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского национального исследовательского университета профессор В.В. Полянский отметил необходимость творческого понимания и решения основных задач публичной власти в режиме повышенной готовности, отметив при этом, что воспитание граждан с идейной точки зрения должно быть направлено на их адаптацию к реалиям современного мира.

В выступлениях иных ученых-специалистов были затронуты проблемы теории и практики, связанные с разграничением предметов ведения и полномочий федеральных, региональных и местных органов власти, нахождением оптимальной модели устройства власти и осуществления ею своих функций в интересах населения, выработкой антикоронакризисных мер и возможных способов минимизации негативных последствий пандемии Covid-19.

В ходе дискуссии ученые пришли к выводу, что ситуация, потребовав тесного взаимодействия всех уровней власти, одновременно выявила необходимость учета региональной специфики при принятии правовых решений, направленных на защиту жизни и здоровья граждан.

По результатам научной дискуссии будут подготовлены рекомендации по совершенствованию правовых основ взаимосвязанной работы органов власти федерального, регионального и местного уровней.