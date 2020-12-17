РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. Закончилась неделя лаборатории современной драматургии в театре «ФЭСТ» городского округа Мытищи, проводимая Театром наций при поддержке министерства культуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Это была неделя замечательных мастер-классов от педагогов по актерскому мастерству Анны Гусаровой и сцендвижению - Ирины Галушкиной, а также неделя погружения в непривычный и необычный для «ФЭСТа» материал и формы, результатом которой стали три эскиза, показанных 7 и 8 декабря на разных сценах театра.

«Зрителям и критикам были представлены эскизы по пьесам: «Дождись дождя» Ксении Драгунской в постановке Андрея Цисарука, «Алдар» Олжаса Жанайдарова в постановке Александра Плотникова и «Пьяные» Ивана Вырыпаева в постановке Юрия Квятковского. Результаты голосования: - «Дождись дождя»: за – 92%, против – 3%, воздержались – 5%; «Алдар»: за – 50%, против – 14%, воздержались – 36%; «Пьяные»: за – 35%, против – 17%, воздержались – 42%», - говорится в сообщении.

Все получили от этой работы огромное удовольствие: актеры «ФЭСТа», приглашенные режиссеры, театральные критики и счастливчики, которые смогли увидеть эти эскизы вживую. Каждый посмотревший эскиз зритель мог выразить свое отношение к работе, проголосовав после показа за то, чтобы продолжить работу или забыть, как страшный сон.

«Лаборатория современной драматургии в «ФЭСТе» стала безусловной удачей и для самого театра, и для участвовавших в ней режиссеров», - сказала руководитель литературно-драматургической части Государственного академического театра имени Моссовета, обозреватель газеты «Экран и сцена» и член редакционной коллегии журнала «Балет», театральный критик Алла Михалева.

Она добавила, что залогом успеха послужили профессионализм и гибкость актеров труппы, точный выбор пьес, творческая фантазия и воля режиссеров, сумевших в спринтерском режиме подготовить эскизы почти готовых спектаклей при том, что они имели дело с непростым литературным материалом – пьесами ярких представителей новой драмы - Ивана Вырыпаева, Олжаса Жанайдарова, Ксении Драгунской.

Решение о том, будет ли продолжена работа над этими проектами, принимает руководство театра «ФЭСТ». Театр выражает огромную благодарность организаторам Лаборатории - Театру наций, его руководителю Евгению Миронову и главным двигателям Лаборатории – Олегу Лоевскому и Елене Носовой.