В наступающем 2021 году москвичей ждет традиционный рост стоимости проезда в общественном транспорте, а также частичное повышение тарифов на жилищные услуги. Кроме того, вернутся штрафы и пени за неуплату, отмененные на время пандемии, за исключением пенсионеров и бизнесменов. Также поднимутся акцизы. Какие платежи вырастут с 1 января, и насколько сильно ударят по карману алкоголь и сигареты, читайте в материале РИАМО.

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Тарифы на проезд в Москве

По информации столичного департамента транспорта, со 2 января 2020 подорожают проездные билеты на общественный транспорт, хотя рост и будет минимальным.

Так, цена самого популярного у пассажиров месячного проездного (на 30 дней) поднимется на 3,5% - он будет стоить 2 245 рублей вместо 2 170 рублей (одна поездка подорожает примерно на 1 рубль 30 копеек).

Стоимость билета на 60 поездок вырастет до 2070 рублей, то есть одна поездка по нему подорожает на 1 рубль 67 копеек.

Разовая поездка по «Тройке» (записанная на «Кошелек») подорожает на 2 рубля – до 42 рублей. При оплате поездки банковской картой стоимость проезда также вырастет на 2 рубля – до 44 рублей.

При этом стоимость безлимитных проездных на 90 и 365 дней для поездок в границах Москвы останется без изменений. Также для тех, кто ездит рано, сохранится скидка 50% на проезд в метро на Таганско-Краснопресненской линии в рамках проекта «Время ранних».

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Коммуналка в Москве

Основные тарифы на услуги ЖКХ в столице традиционно индексируются в июле, их рост составит 4,6%, согласно распоряжению мэра Сергея Собянина.

С нового года подорожают жилищные услуги – содержание и ремонт жилых помещений, а также пользование жильем по соцнайму.

С 1 января 2021 года ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилфонда вырастет на 3,5%. Так, за квартиру в жилом доме со всеми удобствами и лифтом, независимо от материала стен и наличия мусоропровода, придется заплатить от 4,40 рубля (зона II) до 5,67 рубля (зона I) за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. Плата за квартиру в жилом доме со всеми удобствами, но без лифта, составит от 1,85 до 2,49 рублей за квадратный метр общей площади в зависимости от зоны.

Цены на содержание жилых помещений будут проиндексированы на 4,6%. Так, в многоквартирных домах со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом жильцы первого этажа будут платить 27,80 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц с учетом НДС. Жильцы второго и последующих этажей заплатят 31,89 рубля за «квадрат».

На 3,5% вырастет с 1 января взнос на капитальный ремонт. Минимальный размер подрастет на 66 копеек – до 19,52 рубля за квадратный метр.

Размеры тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, газ, электроснабжение и другие) пока остаются прежними. С начала 2019 года тарифы ЖКХ также не индексировались, а с 1 июля 2020 года их рост составил 5%. При этом действующие льготы и меры соцподдержки граждан по оплате услуг ЖКХ остаются в силе.

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Возвращение штрафов за коммуналку

В 2021 году россиянам снова придется платить штрафы и пени за просроченные долги. Из-за пандемии в 2020 году был введен мораторий на штрафы за долги ЖКХ. Он действует по 31 декабря включительно и не был продлен. Также истекает мораторий на отключение услуг ЖКХ за неуплату.

Пеня за просроченные долги начисляется в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Если по состоянию на 91-й день, следующий за днем наступления установленного срока оплаты, человек не погасит долг, применяется повышенный размер пени – 1/130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

Кроме того, с 1 января коммунальщики вновь начнут проверять счетчики. До апреля 2021 года плату будут рассчитывать по средним показателям счетчика за последние полгода. Но если за это время проверка так и не будет пройдена, жильцам начнут насчитывать суммы по нормативу, с учетом повышающего коэффициента 1,5.

При этом для должников-физлиц из числа пенсионеров и представителей бизнеса мораторий на взыскание движимого имущества, действующий до конца 2020 года, будет продлен до 1 июля 2021 года. Как сообщает пресс-служба Госдумы, в период пандемии приставы не будут ходить по квартирам и описывать стиральные машины, электрические чайники и кофеварки.

Кроме того, продлевается срок предъявления исполнительных документов, по которым малый и средний бизнес, пострадавший в период пандемии, и пенсионеры смогут получить рассрочку.

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Акцизы рванут верх

В 2021 году сразу на 20% вместо плановых 4% вырастут размеры акцизов на табачную продукцию. Ожидается, что сигареты вырастут в цене примерно на 20 рублей за пачку. В общей сложности ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2359 рублей за 1 тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты – 60 рублей за штуку.

Согласно поправкам в Налоговый Кодекс РФ, повысить акциз на 20% предлагается и на другие виды табачной продукции. В результате трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный табак вырастет с 3172 рублей за килограмм до 3806 рублей, сигары – с 215 до 258 рублей за штуку. Сигариллы поднимутся в цене с 3055 рублей за 1 тысячу штук до 3666 рублей, а нагреваемый табак – с 6,040 тысячи рублей за килограмм до 7,248 тысячи рублей.

Кроме того, с начала 2021 года все спиртное в России будет продаваться с федеральными специальными марками «Гознака». Введение единой маркировки невозможно без дополнительных затрат, которые, в свою очередь, поднимут и расценки на алкогольную продукцию.

С нового года вырастут минимальные цены на алкоголь. Водка и коньяк подорожают на 13 рублей – до 243 рублей и 446 рублей за 0,5 литра, соответственно. Бренди подрастет в цене на 9 рублей – до 324 рублей за бутылку. Игристое вино подорожает на 5 рублей – до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.

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