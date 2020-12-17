РИАМО - 17 дек. Началась ежегодная итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

Национальный лидер отвечает на вопросы из своей резиденции в Ново-Огареве.

Трансляцию ведут телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, НТВ, и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».

На пресс-конференцию президента в текущем году аккредитовались свыше 700 журналистов. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра международной торговли. Задать вопрос главе государства также смогут граждане России.