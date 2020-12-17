РИАМО - 17 дек. Порядка 15 тысяч человек привились от коронавируса в столице, активная вакцинация в Москве продолжается, сообщает РИА Новости.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, Москва является первым городом в мире, который начал вакцинацию от Covid-19.

«Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги», — сказал Собянин.

Сейчас в мегаполисе открыто 70 пунктов, оснащенных всем необходимым оборудованием для вакцинации.​

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17 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.