РИАМО - 17 дек. Порядка 15 тысяч человек привились от коронавируса в столице, активная вакцинация в Москве продолжается, сообщает РИА Новости.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, Москва является первым городом в мире, который начал вакцинацию от Covid-19.
«Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги», — сказал Собянин.
Сейчас в мегаполисе открыто 70 пунктов, оснащенных всем необходимым оборудованием для вакцинации.
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17 ДЕКАБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.
- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.
- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.
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