РИАМО - 17 дек. По опросам ВЦИОМ, 32% жителей России собираются смотреть большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, сообщает Газета.ru.
«Чаще всего об этом говорили люди в возрасте от 60 лет — 59% респондентов», — отмечается в материале.
Около 12% респондентов сказали, что будут смотреть отдельные фрагменты выступления.
Также 71% опрошенных заявили, что им интересно послушать ответы на вопросы главы государства.
Большая пресс-конференция Путина начнется в 12:00 в четверг.
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