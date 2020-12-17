РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Газопровод, который позволит подать газ на котельную ЖК «Лесобережный» в подмосковном Красногорске, введут в эксплуатацию в первом квартале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов провел инспектирование строительства газопровода, который позволит подать газ на котельную ЖК «Лесобережный».

«На сегодняшний день построено 9 километров сетей. Общая протяженность составит 10,8 километра. Ввод в эксплуатацию состоится в первом квартале 2021 года», - говорится в сообщении.

Работы выполняются по заказу Фонда защиты прав граждан. К строительству объекта Мособлгаз приступил в декабре прошлого года. Работы выполнялись на землях с особым статусом хозяйственной деятельности, в том числе в полосе отвода автодороги федерального значения М-9 «Балтия» и на землях ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны РФ.

«Решение вопроса обманутых дольщиков в Московской области поставлено губернатором на особый контроль. Для нас это стратегически важный объект: газопровод-связка позволит создать условия для отопления многоквартирной застройки, рассчитанной на 14 тысяч жителей», - сказал Баранов.

Он также отметил, что новый газопровод повысит надежность газоснабжения существующих потребителей городских округов Красногорск и Истра.