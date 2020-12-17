РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Два депутата из подмосковного Красногорска удостоены высшей награды Мособлдумы, знака «За верность Подмосковью», говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«Председателю совета депутатов Красногорска Сергею Трифонову и депутату совета Петру Шейкину присвоена высшая награда Мособлдумы – знак «За верность Подмосковью», - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на 134-м заседании парламента 16 декабря.

Почетный знак Мособлдумы «За верность Подмосковью» – высшая награда областного парламента. Обязательным условием для награждения почетным знаком является наличие стажа работы в Московской области не менее 25 лет.