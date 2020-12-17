РИАМО - 17 дек. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева глава Коломенского городского округа Денис Лебедев передал подарки от губернатора школьникам, победившим во Всероссийском технологическом фестивале «РобоФест», сообщается в Instagram-аккаунте администрации Коломенского округа.

Матвей Зверев, Андрей Латин и Артем Сущин под руководством учителя информатики Екатерины Силиной создали прототип сортировочного станка и представляли его в номинации «Машиностроение». Они заняли первое место в возрастной категории «Старшие юниоры». Глава округа вручил школьникам подарки от губернатора - планшеты и сертификат на экскурсию на андронный коллайдер в Дубне.

«Это награждение мы проводим по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Он передает вам слова благодарности за вашу активность, целеустремленность и желание развиваться. Знаю, что вы уже не первый раз участвуете в подобных конкурсах, и тем ценней эта победа. Своими результатами вы прославляете не только наш округ, но и все Подмосковье», — сказал Лебедев.

Директор фестиваля «РобоФест» Максим Петров также поздравил подмосковных школьников с победой. Он лично вручил им медали и подарки.

«На протяжении 11 лет дети и подростки из разных городов России и Европы подают свои заявки на участие в этом масштабном конкурсе. В этом году из-за пандемии коронавируса было решено перенести фестиваль в онлайн-формат. Впервые в истории «РобоФеста» участники, а их было более 60 тысяч, презентовали свои проекты дистанционно. У них не было возможности увидеть и оценить проект своих соперников, а это, согласитесь, гораздо сложнее, когда не знаешь, чего ожидать», — отметил Петров.

«Техноклуб» на базе коломенской школы №14 существует уже пять лет. Школьники-победители фестиваля состоят в клубе с первого дня его работы. Они ежегодно участвуют в конкурсах робототехники, однако такой высокий результат стал первым в их инженерной биографии.

«В нашем направлении необходимо было сделать прототип какого-то станка. Мы решили сделать сортировочный станок. У нас была задача создать робота, который смог бы сортировать различные детали, например, кубы, цилиндры и параллелепипеды. Мы эту задачу воплотили, он успешно их сортирует в эти три контейнера с помощью системы», - рассказал Зверев.