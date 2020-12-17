РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Председатель общественного совета при УМВД России по Подольску отметил высокий профессионализм сотрудников дежурной части, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках осуществления контроля за деятельностью полиции председатель общественного совета при УМВД России по Подольску Вячеслав Попов проверил работу дежурной части и центра управления нарядами. Особое внимание общественник уделил вопросам оказания квалифицированной помощи гражданам и реагирования оперативных дежурных на поступающие телефонные звонки.

«В ходе проверки общественник ознакомился с порядком регистрации сообщений о преступлениях и правонарушениях, проверил наличие образцов заполнения заявлений и информации о предоставляемых правоохранительными органами госуслугах, в том числе в электронном виде через Единый портал. В завершение Попов отметил высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников дежурной части и пожелал полицейским дальнейших успехов в их нелегкой службе», - говорится в сообщении.