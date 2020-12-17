РИАМО - 17 дек. В столице и Московской области на выходных пройдет небольшой снег, сначала, 19 декабря, немного похолодает, но 20 декабря температура может повыситься до плюс 1 градуса, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В субботу Московский регион накроет очередной циклон. Погода будет облачная, пройдет небольшой снег, и похолодает. Ночью в Москве температура воздуха составит минус 3 – минус 5 градусов, в Подмосковье – минус 2 – минус 7. Днем в столице будет минус 2 – минус 4 градуса, а в Московской области – минус 1 – минус 6», - сказал Леус.

Он добавил, что 20 декабря погода будет облачной, пройдет небольшой снег, но станет теплее.

«В Москве ночью температура воздуха составит минус 2 – минус 4 градуса, в Подмосковье – минус 1 – минус 6. Днем в столице температура воздуха составит 0 – минус 2 и в Московской области – минус 4 – плюс 1», - добавил Леус.

Специалист отметил, что уже на следующей неделе в Московский регион придут легкие морозы. ​