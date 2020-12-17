РИАМО – 17 дек. С 10 января следующего года в России меняется политика контроля операций с наличными средствами, изменения внесут в 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», сообщает Федеральное агентство новостей.

Закон был принят в 2001 году. Спустя 19 лет произойдут масштабные изменения. Так, контролю не будут подвергаться платежи по анонимным счетам, операции через небанковские организации и обмен денежных знаков разного достоинства.

«Контролировать будут только наиболее специфичные <...> операции. Все это сократит нагрузку и на бизнес, и на Росфинмониторинг», — считает юрист Павел Уткин.

Те же бизнесмены, которые ведут двойную бухгалтерию, лишатся многих лазеек. Так, со следующего года усилят контроль за операциями по договорам лизинга и за операциями с наличными средствами более 600 тысяч рублей.

Еще будут следить за почтовыми переводами и снятием наличных со счетов мобильных телефонов на суммы от 100 тысяч рублей.

Что будет с курсами перед Новым годом: эксперты о том, стоит ли сейчас покупать валюту>>