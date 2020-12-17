РИАМО - 17 дек. В новом году со 2 января в столице стоимость проездного билета на 30 дней увеличится в пределах инфляции - на 3,5% - и составит 2245 рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Стоимость билета на 60 поездок изменится на плюс 1 рубль 67 копеек за 1 одну поездку и составит 2070 рублей», - говорится в сообщении.

Также вырастут цены на билеты с лимитом на одну и две поездки. Бумажный билет «Единый» на одну поездку в границах Москвы вырастет с 57 до 60 рублей, а на две поездки — со 114 до 120 рублей.

Билет на одну поездку при бесконтактной оплате будет стоит 46 рублей — цена вырастет на 2 рубля.