РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Порядка 30 старшеклассников образовательных учреждений Люберец выполнили нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» по стрельбе из электронного оружия, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«В тире Дворца спорта «Триумф» Люберец 16 декабря 30 учащихся 9-11 классов образовательных учреждений городского округа Люберцы выполнили нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» по виду «стрельба из электронного оружия», - говорится в сообщении.

Спортивное мероприятие прошло с соблюдением правил эпидемиологической безопасности.