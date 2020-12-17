РИАМО - 17 дек. За минувшие сутки в столице выявили 6711 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в Москве зарегистрировали 715 241 случай инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

За последние сутки в городе вылечили 5777 пациентов с диагностированным коронавирусом, за все время пандемии московские врачи вылечили 551 207 пациентов. Также за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом, за все время эпидемии количество летальных исходов составило 10 171.

По России за сутки зарегистрировали 28 214 случаев заражения коронавирусом, при этом 18,6% новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни. Зафиксировано 587 летальных случаев, выздоровели 26 440 человек.

Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 2 762 668 случаев заражения Covid-19. Умер 49 151 человек, выздоровели и выписались из больниц 2 202 540 пациентов.

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Текстовая трансляция

17 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.