РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Жители городского округа Люберцы могут отправить свои замечания и предложения по уборке дорог и тротуаров от снега на почту главе администрации муниципалитета, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Работники УК, дорожники, спецтехника регулярно выходят на улицы городского округа Люберцы, чтобы ликвидировать последствия снегопада. Дорогие друзья! Если у вас есть пожелания или замечания по данному вопросу, отправляйте их на мою личную почту (glava@lubreg.ru) или оставляйте комментарии в социальных сетях», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в первую очередь приводим в порядок дороги, подходы к остановочным павильонам, медицинским учреждениям, образовательным организациям, социально значимым объектам.