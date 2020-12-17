РИАМО - 17 дек. Жителю Дмитрова предъявили обвинение в убийстве женщины и заключили под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 15 декабря. Обвиняемый увидел в магазине женщину, после чего вышел за ней и стал преследовать. Пройдя 100 метров, набросился на нее с ножом и не менее четырех раз ударил ее в спину и шею, от чего женщина скончалась. После этого он скрылся.

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан и доставлен к следователю. На допросе объяснить мотив убийства мужчина не смог.