РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В 2020 году в 14 образовательных учреждениях городского округа Люберцы провели замену окон, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Среди вопросов, всегда находящихся в фокусе нашего внимания, - создание необходимых условий для получения качественного образования. В этом году в городском округе Люберцы проведены работы по замене окон в 14 образовательных учреждениях: шести школах и восьми детских садах», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что, например, в текущем году произвели замену окон в гимназии №18 в Томилине. Работы выполнены в срок и в полном объеме. Всего в учебном учреждении поменяли 37 окон.

«Уважаемые люберчане! Если у вас есть вопросы или пожелания по данной теме, оставляйте их в моих социальных сетях или отправляйте на мою личную электронную почту: glava@lubreg.ru», - добавил Ружицкий.