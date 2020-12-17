РИАМО - 17 дек. Стоимость безлимитных проездных билетов останется без изменений в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В 2020 году билетная выручка упала на треть, а в 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие в среднем вырастут на 6%. Но мы сохранили стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней», — отмечается в материале.

Стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней составит 5 430 рублей и 19 500 рублей соответственно.

В период пандемии транспорт Москвы один их немногих в мире не снижал объемов своей работы. Кроме того, удалось не останавливать строительство сети метро и МЦД.