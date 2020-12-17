РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 дек. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин совместно с депутатами местного совета депутатов от фракции «Единая Россия» проверили работу прививочных кабинетов в Щелковской областной больнице, где проходит вакцинация против коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«Совместили полезное с полезным - сдали кровь на антитела. Лично я сделал прививку более шести недель назад. В моем случае никаких осложнений и даже неприятных ощущений не возникло. Что касается нашего визита, в Щелковской больнице прием желающих сделать прививку идет в штатном режиме. Все необходимое для приема граждан имеется», - сказал Шапкин.

В Щелкове с 8:00 до 19:00 работают два прививочных пункта: в поликлинике №1 и №2. Перед прививкой обязательно нужно пройти обследование и сдать анализ на антитела. При наличии антител вакцинация не проводится.

За более подробными разъяснениями вы всегда можете обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 550-50-30.