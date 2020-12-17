РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В подмосковных Люберцах в поселке Красково состоялось заседание рабочей группы по вопросу строительства школы, на заседании обсудили место возведения объекта, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В поселке Красково предполагается возведение общеобразовательного учреждения на 700 мест. Разговор с активными жителями начался с ответа на вопрос, который был озвучен на предыдущей встрече. Он звучит так: «Возможно ли строительство новой школы на территории бывшего завода «ВНИИСТРОМ»?».

«Здесь работают 10 промышленных предприятий и организаций, в которых трудятся более 300 человек. У собственников есть планы не только по развитию данной территории, но и модернизации оборудования и увеличению производственных мощностей», - сказал начальник управления предпринимательства и инвестиций администрации горокруга Люберцы Павел Коровин.

По его словам, встреча была проведена с собственниками на территории бывшего завода «ВНИИСТРОМ».

Участок, который подходит для строительства объекта образования, тоже вызывает у красковчан вопросы. Жители обеспокоены, что рядом со школой вместо обещанной зоны отдыха появятся торговые центры и жилые дома. Они обратились к депутатам с просьбой предотвратить такой вариант развития ситуации.

«На заседании комиссии по архитектуре совета депутатов сформируем запрос в комитет архитектуры Московской области с просьбой учесть пожелания жителей не строить тут ничего, кроме школы и парка. Это должно быть утверждено документально», - пояснил депутат совета депутатов горокруга Люберцы Дмитрий Лактионов.

Представители рабочей группы поддержали строительство школы на 700 мест на этом земельном участке. Но жители поселка потребовали юридического подтверждения того, что на данной территории появятся только общеобразовательное учреждение и зона рекреации.