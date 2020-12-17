РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В подмосковном Подольске 24 декабря проведут техническую проверку местной системы оповещения населения с включением электросирен, сообщается на сайте администрации округа.

«Уважаемые подольчане! 24 декабря с 12:00 до 13:00 будет проводиться техническая проверка местной системы оповещения населения городского округа с включением электросирен», - говорится в сообщении.

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо: включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники (частота эфирного вещания 91,7 МГц), телевизоры, настроенные на областное (городское) вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.