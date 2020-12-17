РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. Мытищинские депутаты обсудили создание нового территориального общественного самоуправления в микрорайоне 25А, в четверг решение о границах ТОСа будет принято, сообщается на сайте администрации горокруга.

Участие в обсуждении принял первый заместитель председателя Мособлдумы, член партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Группа инициативных жителей во главе с активисткой Натальей Соколовой обратилась в совет депутатов округа с просьбой установить границы территориального общественного самоуправления «Гарант».

«У нас в Мытищах активисты создали уже 14 ТОСов. И сегодня обсуждалось образование нового в микрорайоне 25А. Там очень активные люди, есть и проблемы, которые нужно решать. ТОС станет хорошим подспорьем в решении этих вопросов», – сказал Чаплин.

Он добавил, что фракция партии «Единая Россия» в окружном совете депутатов поддержала создание территориального общественного самоуправления.

По словам председателя окружного совета депутатов, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрея Гореликова, этот вопрос предварительно был рассмотрен на депутатских комиссиях и вынесен для утверждения на общее заседание совета. В четверг решение о границах ТОСа будет принято и можно будет говорить о том, что ТОС «Гарант» в городском округе образован.