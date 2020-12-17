РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. МФЦ городского округа Мытищи стал победителем регионального конкурса «Лучший МФЦ-2020», в котором приняли участие 50 подмосковных центров «Мои документы», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Окружной центр «Мои документы» занял первое место в категории «МФЦ крупных городов» с численностью населения свыше 100 тысяч человек. По итогам 2018 года наши центры государственных и муниципальных услуг были признаны лучшими в России. И в этот раз победитель регионального этапа делегирован для участия во Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» 2020 года, который проводит Минэкономразвития России», - говорится в сообщении.

Конкурс «Лучший МФЦ» проводится в Подмосковье в пятый раз. На нем выявляются лучшие региональные практики, оценивается качество работы центров «Мои документы» и профессиональные достижения сотрудников.

«Основные критерии отбора – удовлетворенность заявителей, доступность и удобство получения услуг, использование передовых технологий и предоставление дополнительных сервисов», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.