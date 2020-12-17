РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Школу на 825 мест в жилом комплексе «Опалиха О3» Красногорска планируют открыть в сентябре 2022 года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Школа в жилом комплексе «Опалиха О3» готова на 35%, в январе 2021 года планируется заключить контракт на ее достройку.

«Срок строительства по контракту – 11,5 месяца. Запуск объекта – декабрь 2021 года. С учетом лицензирования дети смогут пойти в школу в первом квартале 2022 года», - говорится в сообщении.

В настоящий момент строительная готовность школы – 35%. Предыдущий подрядчик достроил только «коробку» здания. В связи с недобросовестным исполнением обязательств контракт расторгнут в 2017 году.

Конструктив школы в удовлетворительном состоянии, об этом свидетельствуют результаты проведенного мониторинга. Получено положительное заключение экспертизы.

«Муниципальный контракт на строительно-монтажные работы заключим не позднее конца января 2021 года. Новый подрядчик сразу выйдет на объект. Строительная площадка будет огорожена», - подчеркнул замглавы администрации горокруга по вопросам архитектуры и строительства Тимур Магомедов.

По его словам, в стоимость проекта, в том числе, входят вывоз навалов грунта с территории, предусмотренной под спортивное ядро школы, откачка воды из подвала, устранение плесени и разводов, оснащение школы «под ключ» всей необходимой техникой и мебелью.

Замглавы пояснил, что сроки открытия школы сдвинулись, так как отсутствовали корректная проектно-сметная документация и технические условия на присоединение к электричеству, это связано с банкротством «Урбан Групп».

«Мы провели огромную работу и достигли договоренности: в марте 2021 года после того, как инженерные сети будут переданы на баланс «Мособлэнерго», мы получим техусловия на присоединение. На сроки начала строительных работ это никак не повлияет», - подчеркнул Магомедов.

Будет создана инициативная группа с участием жителей, которые смогут в еженедельном режиме знакомиться с фото- и видеоотчетами со стройки, а также задавать интересующие вопросы и вносить предложения.

Для вступления в инициативную группу нужно отправить свои и телефон на электронную почту: tm_magomedov@kradm.ru.