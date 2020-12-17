РИАМО – 17 дек. Новогодние утренники в детских садах и начальной школе столицы будут в этом году проходить без присутствия родителей, сообщает РИА Новости.
«Новогодние утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся 1-5 классов и воспитанников дошкольных групп будут организованы только в рамках одного класса или одной группы без присутствия родителей», - говорится в сообщении.
Родители смогут посмотреть, как прошел утренник на видео или с помощью организованной онлайн-трансляции. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов до конца второй четверти. Старшеклассники учатся в столице удаленно с октября.
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Текстовая трансляция
17 ДЕКАБРЯ
- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.
- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.
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