РИАМО - 17 дек. Московское областное УФАС России приняло решение внести сведения в отношении ООО «Миринг Груп» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Сведения предоставила администрация городского округа Жуковский. Учреждение заключило с фирмой контракт на оказание услуги по разработке проектной документации на умягчение артезианской воды на ВЗУ № 1 по адресу: городской округ Жуковский, улица Калугина, дом 4.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Миринг Груп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.