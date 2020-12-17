РИАМО - 17 дек. Смертность на дорогах Московской области сократилась в 2020 году на 11%, число ДТП снизилось на 9%, сообщается в Instagram-акаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Этих результатов удалось достичь с помощью целого комплекса мер, разработанного в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«По итогам 11 месяцев Московская область занимает 21 место в рейтинге регионов РФ по количеству погибших в ДТП. За 3 года на 10 основных региональных дорогах аварийность снизилась на 50%, а на 79 аварийных дорогах, где ежегодно погибали более 2 человек, – на 69%», - сказал вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

По его словам, в текущем году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева отремонтировано свыше 2 тысяч километров дорог, около 1,5 тысячи региональных дорог - в рамках нацпроекта. Также в этом году после строительства и реконструкции открыто 12 дорог, еще три объекта планируется завершить к концу году.

Также в Подмосковье на дорогах установили 80 тысяч катафотов, 24 километра ограждений, около 4 тысяч знаков и 350 «лежачих полицейских». Более 100 пешеходных переходов оборудовали светодиодными маячками, комплексы фотовидеофиксации перенесли в особо аварийные зоны. Благодаря этому в регионе зарегистрировано на 125 ДТП с участием пешеходов меньше.

«В Подмосковье каждое 8-е происшествие с погибшими происходит по вине пьяных водителей и пешеходов. В связи с пандемией многие останутся праздновать Новый год дома, а значит, увеличится число машин на дорогах. Случаи вождения в нетрезвом виде недопустимы», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Начальник УГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов отметил, что в регионе снижается детский травматизм на дорогах. Так, на 30% сократилось число ДТП с участием детей и подростков. Показатель аварийности с начала года на дорогах снизился на 16%.

В следующем году в рамках нацпроекта в Подмоскове обустроят более 100 километров тротуаров, установят 300 лежачих полицейских, установят дополнительное освещение и проекционную разметку на 500 пешеходных переходах. На 180 опасных участках установят светодиодные маячки, перенесут перекрестки.

Как будут повышать безопасность на дорогах Подмосковья в 2021 г>>