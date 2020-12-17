РИАМО - 17 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) обновило спецпроект, посвященный туристическому проекту регионального правительства «Зима в Подмосковье».

На странице спецпроекта актуализировали информацию об интересных туристических объектах в Московской области и стоимости зимних развлечений.​

РИАМО запустило спецпроект «Зима в Подмосковье» в 2018 году. Это путеводитель по наиболее популярным у туристов городам и объектам в Московской области. Для каждого города создана отдельная страница, на которой можно узнать подробную информацию о самых интересных туристических местах, основных достопримечательностях, точках для фотосессий. В настоящее время на карту нанесена информация о 30 городах и туристических объектах Подмосковья.

Также пользователям доступны варианты, как добраться до города и где можно остановиться. Контактная информация указана не только для отелей и ресторанов, но и для достопримечательностей.

«Зима в Подмосковье» также рассказывает, что привезти из поездки и где приобрести сувениры, как хорошо провести время в Московской области всей семьей.

РИАМО также запустило подкаст «Путь-дорога» — ведущие каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. ​

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