РИАМО - 17 дек. В проекте «Московская электронная школа» появятся занятия, которые подготовили популярные музыканты, актеры и спортсмены, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В проекте примут участие певец и телеведущий Родион Газманов, певец и композитор Марк Тишман и многие другие.

«Это будут короткие видеоролики длительностью от девяти до 12 минут, в которых объясняется новый материал с использованием иллюстраций, схем или элементов анимации», - говорится в сообщении.

Так, знаменитые актеры и музыканты в роли учителей помогут дополнительно мотивировать столичных школьников к изучению различных предметов. Все материалы будут находится в свободном доступе. ​

До конца второй четверти школьники Москвы с 6-11 классы находятся на дистанционном обучении. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.