РИАМО - 17 дек. Правоохранители задержали ранее судимого 36-летнего мужчину, подозреваемого в совершении кражи транспортного средства, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее похитили иномарку, припаркованную в микрорайоне Южный Домодедова. Ущерб составил более 400 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и при поддержке Росгвардии задержали его по месту жительства в деревне Арнеево», - отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что при проведении обыска в доме задержанного полицейские обнаружили и изъяли устройства для подавления сигналов GSM и мобильной связи, рации, документы на автомобили, которые ему не принадлежат, а также другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Также во дворе на приусадебном участке обнаружен похищенный автомобиль, который возвращен заявительнице. В дальнейшем злоумышленник планировал продать машину, а вырученные деньги потратить на личные нужды.