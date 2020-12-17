РИАМО - 17 дек. В 30 московских офисах «Мои документы», которые предоставляют государственные услуги, теперь можно пройти медицинское обследование, акцией воспользовалось уже 20 тысяч горожан, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Медицинская диагностика в офисах «Мои документы» дает жителям базовую картину состояния организма. Мы рады сообщить, что пройти медицинский чекап горожане теперь могут в 30 центрах госуслуг. Сам процесс занимает минимальное количество времени, не нужно заранее записываться на осмотр», - сказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сама процедура бесплатна и занимает от семи до 10 минут. По итогам проверки специалисты подготовят лист со всеми необходимыми данными и советами по здоровому образу жизни. Информацию, полученную в офисах «Мои документы», можно внести в свою электронную медицинскую карту.

Центры по предоставлению государственных услуг работают с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

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