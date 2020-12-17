РИАМО - 17 дек. Онлайн-вебинары, посвященные психологии, лидерству, стратегии и тактикам профессионального роста, а также цифровым технологиям, организовало правительство Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.

«Для удобства слушателей прямые трансляции вебинаров проходят на нескольких онлайн-площадках», - говорится в сообщении.

Занятия публикуются на сайте университета правительства Москвы, а также в социальных сетях и YouTube-канале.

У зрителей есть возможность задать вопросы в режиме онлайн. В роли ректаров выступят режиссер Юрий Быков, бизнес-тренер по визуализации информации Сергей Бехтерев и многие другие знаменитые люди.

Уже 18 декабря в 10:30 представители ГКУ «Новые технологии управления» Евгения Кучинская и Елена Крутакова расскажут всем желающим о платформе «Общественные обсуждения» и проекте «Электронный дом». А 22 декабря в 10:30 эксперт в области маркетинга и бизнес-образования Анна Измайлова прочтет лекцию про создание личного бренда.

Все записи с занятий будут доступны для повторного просмотра в специальных разделах. ​